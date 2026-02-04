Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала фото посла Европейского союза на Украине Катарины Матерновой, сделанное в Киеве. Она отметила, что снимок не отражает реальный ужас жизни в условиях обстрелов.
— Катарине Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины, — написала дипломат в Telegram-канале.
По ее словам, Россия много раз предлагала ЕС обратить внимание на то, как жили граждане в Донбассе, как там страдали дети, которые подвергались обстрелам со стороны Украины.
— Люди жили в подвалах годами, выходили на улицу под обстрелами, чтобы достать еду, — напомнила Захарова.
Украинские полицейские в присутствии зарубежных журналистов выламывали двери, чтобы насильно вывезти детей из Северска, за который тогда шли бои в Донбассе. Об этом 2 февраля рассказала местная жительница. Она также сообщила, что укрывала у себя женщину с тремя детьми.