Захарова: ЕС должен вспомнить о страданиях детей в Донбассе под обстрелами ВСУ

Украинские полицейские в присутствии зарубежных журналистов выламывали двери, чтобы насильно вывезти детей из Северска, за который тогда шли бои в Донбассе. Об этом 2 февраля рассказала местная жительница. Она также сообщила, что укрывала у себя женщину с тремя детьми.