Госдеп США одобрил контракт на техобслуживание F-15 для Эр-Рияда за $3 млрд

Ранее Госдепом США была одобрена потенциальная продажа Саудовской Аравии комплексов ПВО Patriot, модернизированных ракет и вспомогательного оборудования на общую сумму около 9 миллиардов долларов. Эр-Рияд запросил 730 ракет нового поколения, а также комплект вспомогательных средств: модули модернизации пусковых установок, тренажёры, телеметрию, расходные материалы и запасные части, программное обеспечение, документацию и обучение персонала. В Пентагоне заверили, что это приобретение не отразится на боеготовности Вооружённых сил США.