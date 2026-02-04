Госдеп США одобрил контракт на техобслуживание F-15 для Эр-Рияда за $3 млрд

В распространенном заявлении говорится, что власти Саудовской Аравии ранее запросили у США услуги по ремонту данных самолётов, запчасти к ним, программное обеспечение и различные системы.
«Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит безопасность основного союзника вне НАТО», — подчёркивается в документе.
Администрация Вашингтона уже оповестила Конгресс о принятом решении. Теперь у законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и её вероятную блокировку. Пентагон заверяет, что выделение указанных услуг не нанесёт ущерб боевой готовности США.
Ранее Госдепом США была одобрена потенциальная продажа Саудовской Аравии комплексов ПВО Patriot, модернизированных ракет и вспомогательного оборудования на общую сумму около 9 миллиардов долларов. Эр-Рияд запросил 730 ракет нового поколения, а также комплект вспомогательных средств: модули модернизации пусковых установок, тренажёры, телеметрию, расходные материалы и запасные части, программное обеспечение, документацию и обучение персонала. В Пентагоне заверили, что это приобретение не отразится на боеготовности Вооружённых сил США.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.