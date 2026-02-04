Ричмонд
Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна

Вэнс не возражает против вызова экс-принца Эндрю в конгресс по делу Эпштейна.

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «открыт» к возможным попыткам американских законодателей вызвать в конгресс брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, чтобы тот отчитался о своих связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Британский премьер Кир Стармер ранее во время визита в Японию призвал Эндрю явиться для дачи показаний в конгресс США.

«Я видел, Кир Стармер что-то говорил об этом, верно? Что он (Маунтбеттен-Виндзор — ред.) должен явиться и дать показания. Я имею в виду, я был бы абсолютно открыт к этому», — сказал Вэнс в интервью Daily Mail.

Вице-президент добавил, что окончательное решение будут принимать республиканцы в конгрессе.

Заявление Вэнса прозвучало на публикации министерством юстиции США новых документов, свидетельствующих о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор продолжал общаться с финансистом после того, как Эпштейн отбыл свой первый 18-месячный тюремный срок.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В начале декабря король Карл III лишил своего брата всех титулов.

