Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «открыт» к возможным попыткам американских законодателей вызвать в конгресс брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, чтобы тот отчитался о своих связях с финансистом Джеффри Эпштейном.
Британский премьер Кир Стармер ранее во время визита в Японию призвал Эндрю явиться для дачи показаний в конгресс США.
«Я видел, Кир Стармер что-то говорил об этом, верно? Что он (Маунтбеттен-Виндзор — ред.) должен явиться и дать показания. Я имею в виду, я был бы абсолютно открыт к этому», — сказал Вэнс в интервью Daily Mail.
Вице-президент добавил, что окончательное решение будут принимать республиканцы в конгрессе.
Заявление Вэнса прозвучало на публикации министерством юстиции США новых документов, свидетельствующих о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор продолжал общаться с финансистом после того, как Эпштейн отбыл свой первый 18-месячный тюремный срок.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В начале декабря король Карл III лишил своего брата всех титулов.