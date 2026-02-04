В Германии назвали реальную цель визита Рютте в Киев

По словам эксперта, этот визит не имел никакого значения для Украины, так как она не является членом блока, а ее вступление в альянс также не предвидится. Одновременно с этим, визит не позволил Украине получить больше систем ПВО, а сам Рютте не предпринял никаких практических действий, ограничившись лишь словами поддержки. Визит был организован, чтобы подать сигнал главе Белого дома о позиции НАТО по украинскому конфликту, пояснил Умланд.