Марочко: Киев безуспешно пытается контратаковать у Красноармейска

«Противник на красноармейском направлении пытается стабилизировать фронт, но, судя по тем сводкам, которые поступают от Министерства обороны Российской Федерации, естественно, ничего не выходит. Контратаки есть, но они безрезультатны. Те позиции, которые наши военнослужащие уже заняли, они не отдают украинским боевикам и готовятся для продвижения дальше как в западном, так и в северо-западном направлениях», — сказал он.