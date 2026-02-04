Марочко: Киев безуспешно пытается контратаковать у Красноармейска

«Противник на красноармейском направлении пытается стабилизировать фронт, но, судя по тем сводкам, которые поступают от Министерства обороны Российской Федерации, естественно, ничего не выходит. Контратаки есть, но они безрезультатны. Те позиции, которые наши военнослужащие уже заняли, они не отдают украинским боевикам и готовятся для продвижения дальше как в западном, так и в северо-западном направлениях», — сказал он.
Военнослужащие РФ освободили Красноармейск в декабре 2025 года.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше