Эксперт Мелло: ядерная стабильность требует мира на Украине

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Подлинная стратегическая стабильность требует мира на Украине, а НАТО усматривает в этом угрозу. Такое мнение высказал ТАСС американский представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, который руководит Группой изучения Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико. Он комментировал предстоящее 5 февраля истечение срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Подлинная стабильность в ядерной сфере, а это намного больше, чем то, что когда бы то ни было обеспечивал Новый ДСНВ, требует прежде всего настоящего мира на Украине, а не просто прекращения огня. Этот мир потребует добросовестных вложений разного рода, которые могут опираться только на подлинные гарантии, а не просто на рукопожатия», — считает эксперт. Новым ДСНВ принято именовать в США упомянутый документ.
«Между тем Конгресс США, к сожалению, все еще заражен в тяжелой форме русофобией, что ограничивает в этом плане свободу действий [президента Дональда] Трампа. А НАТО усматривает угрозу в мире на Украине, но ей придется следовать за Трампом, если он поведет за собой», — отметил Мелло.
По его оценке, «опасность ядерной войны остается намного выше, чем представляется допустимым». «Тем не менее я верю, что прорыв возможен. И нынешняя упущенная возможность, если она действительно окажется упущенной, должна подстегнуть нас к тому, чтобы работать пока более напряженно», — убежден специалист.
«Ничего хорошего в неспособности [США] продлить сроки сохранения в силе ограничений Нового ДСНВ, разумеется, нет. Однако это и не конец света. Будут новые благоприятные возможности, и нам следует к ним готовиться», — полагает общественник.
В Белом доме и Госдепартаменте ранее не ответили на просьбу ТАСС сообщить, есть ли у американской стороны какие-то новые объявления, касающиеся ее решений по поводу ДСНВ.
О договоре.
ДСНВ был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин объявил в феврале 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.
Согласно условиям документа, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Путин сообщил в минувшем сентябре на совещании с Советом безопасности РФ, что Москва по истечении срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Отвечая 5 октября 2025 года на вопрос ТАСС, Трамп назвал хорошей идеей это предложение Путина. Однако никаких практических действий в ответ на предложения России США так и не предприняли.