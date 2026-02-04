Дмитриев заявил об уроке для ЕС и Британии за действия против соцсети X

11 января стало известно, что Лондон обсуждает с Австралией и Канадой возможность введения запрета на доступ к Х. Телеканал GB News отмечал, что премьер-министр Великобритании Кира Стармер якобы опасается неподобающих изображений, создаваемых чат-ботом Grok, работающем на основе искусственного интеллекта. При этом уточнялось, что австралийские и канадские власти будто бы разделяют его мнение. 12 января появилась информация, что британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении X.