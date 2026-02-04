Дмитриев заявил об уроке для ЕС и Британии за действия против соцсети X

Пошлины, которыми президент США Дональд Трамп грозит Евросоюзу и Великобритании, могут стать уроком для Брюсселю и Лондону за действия в отношении американской социальной сети Х*, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Пошлины папочки Трампа, возможно, в итоге станут уроком для ЕС и Великобритании в контексте Х: у действий есть последствия», — написал он на своей странице в Х.
Напомним, в начале декабря Еврокомиссия оштрафовала эту социальную сеть на 120 миллионов евро якобы за нарушение цифрового законодательства. Представитель ЕК Томас Ренье обвинил Х в недостаточной работе по верификации пользователей. Владелец социальной сети, миллиардер Илон Маск, в ответ на это решение заявил, что без свободы слова Запад падёт.
11 января стало известно, что Лондон обсуждает с Австралией и Канадой возможность введения запрета на доступ к Х. Телеканал GB News отмечал, что премьер-министр Великобритании Кира Стармер якобы опасается неподобающих изображений, создаваемых чат-ботом Grok, работающем на основе искусственного интеллекта. При этом уточнялось, что австралийские и канадские власти будто бы разделяют его мнение. 12 января появилась информация, что британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении X.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.