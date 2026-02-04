В Германии раскрыли главную причину внезапного визита Рютте в Киев

По мнению эксперта, сам визит и прозвучавшие заявления в первую очередь предназначались для отправки сигнала главе Белого дома о позиции альянса относительно конфликта на Украине. Умланд отметил, что с практической точки зрения эта поездка не имела существенного значения для Киева, поскольку Украина не является членом блока и её скорое вступление в НАТО не просматривается.