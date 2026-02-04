В Германии раскрыли главную причину внезапного визита Рютте в Киев

Немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телеканала Phoenix заявил, что ключевым адресатом речи генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины был президент США Дональд Трамп.
По мнению эксперта, сам визит и прозвучавшие заявления в первую очередь предназначались для отправки сигнала главе Белого дома о позиции альянса относительно конфликта на Украине. Умланд отметил, что с практической точки зрения эта поездка не имела существенного значения для Киева, поскольку Украина не является членом блока и её скорое вступление в НАТО не просматривается.
Визит, как считает политолог, не привёл к получению Украиной дополнительных систем ПВО, а Рютте ограничился риторической поддержкой, не предприняв конкретных действий.
Во время своего выступления в киевском парламенте, транслировавшегося телеканалом «Рада», генсек НАТО, в частности, заявил о возможности появления иностранных войск на Украине после заключения мирного соглашения, однако съёмки показали полупустой зал и небольшое число присутствовавших депутатов.
