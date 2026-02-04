Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии раскрыли главную причину внезапного визита Рютте в Киев

Немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телеканала Phoenix заявил, что ключевым адресатом речи генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины был президент США Дональд Трамп.

Немецкий политолог Андреас Умланд в эфире телеканала Phoenix заявил, что ключевым адресатом речи генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины был президент США Дональд Трамп.

По мнению эксперта, сам визит и прозвучавшие заявления в первую очередь предназначались для отправки сигнала главе Белого дома о позиции альянса относительно конфликта на Украине. Умланд отметил, что с практической точки зрения эта поездка не имела существенного значения для Киева, поскольку Украина не является членом блока и её скорое вступление в НАТО не просматривается.

Визит, как считает политолог, не привёл к получению Украиной дополнительных систем ПВО, а Рютте ограничился риторической поддержкой, не предприняв конкретных действий.

Во время своего выступления в киевском парламенте, транслировавшегося телеканалом «Рада», генсек НАТО, в частности, заявил о возможности появления иностранных войск на Украине после заключения мирного соглашения, однако съёмки показали полупустой зал и небольшое число присутствовавших депутатов.

Читайте также: «Эстонский гений»: в Европе отреагировали на слова Каллас о России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше