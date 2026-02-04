Президент Колумбии Петро рассказал о первой встрече с Трампом в Белом доме

МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро назвал состоявшуюся в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом позитивной и заявил, что их разговор был сосредоточен на поиске точек соприкосновения между странами.
«Прежде всего она была позитивной — такова реальность. Я считаю, что в момент глубокой напряжённости между Соединёнными Штатами и Латинской Америкой в целом, которая начинается вокруг темы Карибского бассейна, это имеет особое значение», — сказал Петро журналистам в Вашингтоне, его выступление показало в соцсетях правительство Колумбии.
По его словам, разговор с Трампом начался с темы свободы, которую он назвал общей ценностью, несмотря на различия между странами, и это стало отправной точкой для обсуждения более широких вопросов международной повестки.
Отдельное внимание было уделено ситуации в Венесуэле и возможностям ее экономической реанимации при участии Колумбии, в том числе за счет развития трансграничных связей. Петро напомнил, что Колумбия и Венесуэла имеют общую историю и фактически являются единым народом, что, по его мнению, должно учитываться при поиске решений.
Колумбийский лидер также сообщил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы энергетики, включая развитие возобновляемых источников энергии. Петро указал на потенциал северных регионов Колумбии в сфере солнечной энергетики, а также на проекты в области зеленого водорода, которые уже готовы к экспорту.