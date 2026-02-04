Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Колумбии Петро рассказал о первой встрече с Трампом в Белом доме

Густаво Петро: встреча с Трампом была позитивной.

МЕХИКО, 4 фев — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро назвал состоявшуюся в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом позитивной и заявил, что их разговор был сосредоточен на поиске точек соприкосновения между странами.

«Прежде всего она была позитивной — такова реальность. Я считаю, что в момент глубокой напряжённости между Соединёнными Штатами и Латинской Америкой в целом, которая начинается вокруг темы Карибского бассейна, это имеет особое значение», — сказал Петро журналистам в Вашингтоне, его выступление показало в соцсетях правительство Колумбии.

По его словам, разговор с Трампом начался с темы свободы, которую он назвал общей ценностью, несмотря на различия между странами, и это стало отправной точкой для обсуждения более широких вопросов международной повестки.

Отдельное внимание было уделено ситуации в Венесуэле и возможностям ее экономической реанимации при участии Колумбии, в том числе за счет развития трансграничных связей. Петро напомнил, что Колумбия и Венесуэла имеют общую историю и фактически являются единым народом, что, по его мнению, должно учитываться при поиске решений.

Колумбийский лидер также сообщил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы энергетики, включая развитие возобновляемых источников энергии. Петро указал на потенциал северных регионов Колумбии в сфере солнечной энергетики, а также на проекты в области зеленого водорода, которые уже готовы к экспорту.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше