Би-би-си: лишенный титулов брат короля Британии съехал из Виндзорского замка

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов принца и герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, окончательно съехал из резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
По ее информации, 65-летний сын королевы Елизаветы II (1926−2022) стал резидентом графства Норфолк. Отныне он будет проживать на территории королевского поместья Сандрингем.
Одновременно стало известно, что полиция долины Темзы начала изучение публикаций о женщине, привезенной «по адресу в Виндзоре в 2010 году с сексуальными целями». «Мы анализируем информацию в соответствии с установленными процедурами», — говорится в заявлении правоохранителей.
Ранее Би-би-си сообщила, что женщина в возрасте около 20 лет якобы была отправлена Эпштейном в Виндзор, где провела ночь с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, на тот момент принцем Йоркским. На следующий день, по словам ее адвокатов, ей провели тур по Букингемскому дворцу.
Скандал вокруг принца.
В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.
В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя некоторых общественных организаций. 17 октября 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении, на фоне новых публикаций о его дружбе с Эпштейном.
На протяжении многих лет принц отвергал обвинения Джуфре. Однако после того, как она подала против него иск в США, член британской королевской семьи пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать 12 млн фунтов (около $15 млн).
О деле Эпштейна.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.
Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.