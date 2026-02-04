Украина согласовала с США и странами Европейского союза план совместных действий в случае, если Россия нарушит потенциальное перемирие. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.
Издание уточняет, что детали многоуровневой реакции на возможные нарушения режима прекращения огня обсуждались украинскими, американскими и европейскими чиновниками в декабре и январе.
План предусматривает, что в случае первого нарушения перемирия ответ будет дан в течение суток. Начнется все с дипломатических предупреждений, а если ситуация не изменится, включится ответ украинской армии.
Газета уточняет, что если боевые действия не прекратятся, подключится второй этап. В этот момент к ответным мерам присоединятся страны ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.
В случае масштабной атаки третий этап предполагает скоординированный военный ответ при участии США, который будет дан в течение 72 часов с момента нарушения. Издание отмечает, что в то же время переговоры по мирному урегулированию продолжаются. В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоятся встречи представителей Украины, России и США.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что размещение военного контингента НАТО на территории Украины станет дополнительным фактором для продолжения конфликта. Он добавил, что эффективное урегулирование возможно только при учете и решении первопричинных проблем.
Также президент России Владимир Путин заявлял, что конфликт на Украине был спровоцирован и начат Западом в феврале 2022 года. Глава государства уточнил, что западные страны поддерживали деструктивные силы Киева. Путин подчеркнул, что Россия стремится завершить текущий конфликт на Украине.