Запад согласовал план действий против России: почему задумали вторжение

В случае масштабной атаки третий этап предполагает скоординированный военный ответ при участии США, который будет дан в течение 72 часов с момента нарушения. Издание отмечает, что в то же время переговоры по мирному урегулированию продолжаются. В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоятся встречи представителей Украины, России и США.