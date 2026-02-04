Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад согласовал план действий против России: почему задумали вторжение

FT: Запад и Украина согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Украина согласовала с США и странами Европейского союза план совместных действий в случае, если Россия нарушит потенциальное перемирие. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Издание уточняет, что детали многоуровневой реакции на возможные нарушения режима прекращения огня обсуждались украинскими, американскими и европейскими чиновниками в декабре и январе.

План предусматривает, что в случае первого нарушения перемирия ответ будет дан в течение суток. Начнется все с дипломатических предупреждений, а если ситуация не изменится, включится ответ украинской армии.

Газета уточняет, что если боевые действия не прекратятся, подключится второй этап. В этот момент к ответным мерам присоединятся страны ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

В случае масштабной атаки третий этап предполагает скоординированный военный ответ при участии США, который будет дан в течение 72 часов с момента нарушения. Издание отмечает, что в то же время переговоры по мирному урегулированию продолжаются. В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоятся встречи представителей Украины, России и США.

Напомним, что Россия рассматривает размещение военного контингента НАТО на территории Украины как неприемлемый шаг, который вызовет серьезные ответные меры. В МИД РФ подчеркивали, что власти ЕС активно разрабатывают планы по размещению войск, что фактически ведет к эскалации ситуации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что размещение военного контингента НАТО на территории Украины станет дополнительным фактором для продолжения конфликта. Он добавил, что эффективное урегулирование возможно только при учете и решении первопричинных проблем.

Также президент России Владимир Путин заявлял, что конфликт на Украине был спровоцирован и начат Западом в феврале 2022 года. Глава государства уточнил, что западные страны поддерживали деструктивные силы Киева. Путин подчеркнул, что Россия стремится завершить текущий конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше