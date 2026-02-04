Костюк: КНР хочет возобновить работу пункта пропуска в районе села Пашково в ЕАО

«Есть также вопрос о дальнейшем развитии ныне закрытого пункта пропуска в районе села Пашково. Китайская Народная Республика, в том числе губернатор провинции Хэйлунцзян госпожа Лян Хуэйлин, с которой мы встречались в прошлом году, неоднократно эту тему поднимала. Китайская сторона предлагает вернуть этот пункт пропуска в строй», — сказала она.