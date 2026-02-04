Ричмонд
Костюк: КНР хочет возобновить работу пункта пропуска в районе села Пашково в ЕАО

По словам главы региона Марии Костюк, губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин неоднократно поднимала эту тему.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Китайская Народная Республика предлагает возобновить работу пункта пропуска в районе села Пашково в Еврейской автономной области. Об этом сообщила ТАСС губернатор ЕАО Мария Костюк.

«Есть также вопрос о дальнейшем развитии ныне закрытого пункта пропуска в районе села Пашково. Китайская Народная Республика, в том числе губернатор провинции Хэйлунцзян госпожа Лян Хуэйлин, с которой мы встречались в прошлом году, неоднократно эту тему поднимала. Китайская сторона предлагает вернуть этот пункт пропуска в строй», — сказала она.

Костюк отметила, что необходимо развитие ныне действующих пассажирских пунктов пропуска, что позволит быстро и безопасно пересекать границу: для того, чтобы сокращать время прохождения паспортного контроля и таможенных досмотров, а все процедуры проводить в комфортных условиях.