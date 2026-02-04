Ричмонд
Эксперт Эпископос: Макрон упустил шанс на переговоры с Путиным

Научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси назвал подготовку президента Франции к переговорам с российским коллегой запоздалым решением.

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Подготовка к разговору президента Франции Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным является хорошим, но запоздалым решением. Такое мнение выразил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос.

«Хотя это и хорошо, но уже слишком поздно. Мирный процесс слишком четко определен, чтобы Европа могла его формировать», — написал он в X.

Эксперт подчеркнул, что Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, ведя с Россией переговоры по касающимся ее вопросам, таким как санкции и гарантии безопасности. При этом он отметил, что лично президенту Франции не стоит выступать в роли переговорщика, поскольку его дипломатическая активность в 2022 году оставила «горький осадок», в связи с чем ведущей фигурой должен стать другой политик.

Ранее Макрон сообщил, что намерен как можно скорее провести разговор с Путиным, в связи с чем началась подготовка на техническом уровне. В декабре 2025 года по итогам саммита ЕС в Брюсселе французский лидер заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с РФ. С его точки зрения, нынешний формат переговоров по Украине, когда американские представители обсуждают условия урегулирования с Россией без европейцев, «не является оптимальным».

