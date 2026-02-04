Эксперт Эпископос: Макрон упустил шанс на переговоры с Путиным

Эксперт подчеркнул, что Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, ведя с Россией переговоры по касающимся ее вопросам, таким как санкции и гарантии безопасности. При этом он отметил, что лично президенту Франции не стоит выступать в роли переговорщика, поскольку его дипломатическая активность в 2022 году оставила «горький осадок», в связи с чем ведущей фигурой должен стать другой политик.