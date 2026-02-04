Ричмонд
На Украине продолжаются массовые протесты: жители недовольны энергокризисом

Сенатор Никонорова рассказала о продолжающихся протестах на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы из разных областей выходят на митинги из-за непрекращающегося энергетического кризиса. Люди перекрывают дороги и обращаются к властям. Сенатор от ДНР Наталья Никонорова поделилась подробностями о массовых протестах на Украине, пишет РИА Новости.

По ее данным, граждане также недовольны проблемами в социальной сфере. В том числе, люди указывают на критическое состояние коммунальной среды.

«Известно о больших проблемах в экономической сфере, в частности, госбюджет давно лопнул по швам; в социальной сфере; а также о противостоянии украинцев с ТЦК», — рассказала Наталья Никонорова.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию с энергетикой в Киеве критической. Он сообщил, что в городе действуют графики аварийных отключений электричества.