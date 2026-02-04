Ричмонд
Дмитриев назвал уроком для ЕС и Лондона пошлины Трампа за действия против X

Возможные пошлины, инициированные президентом США Дональдом Трампом, способны стать отрезвляющим уроком для Евросоюза и Британии за определённые действия в отношении соцсети X. Такое мнение выразил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Пошлины папочки Трампа, возможно, в итоге станут уроком для ЕС и Великобритании в контексте Х: у действий есть последствия», — написал он в соцсети Х.

Также Кирилл Дмитриев, комментируя обыски в офисах соцсети X во Франции, заявил, что напуганные европейские бюрократы решили спровоцировать Трампа, совершив нападение на соцсеть.

Ранее сообщалось, что в офисах соцсети X в Париже прошли обыски по инициативе Парижской прокуратуры. Эти действия, проводимые отделом по борьбе с киберпреступностью совместно с CyberGEND и Европолом, являются частью расследования, начатого в январе 2025 года. Поводом послужили обвинения от французского депутата и высокопоставленного чиновника в адрес X, касающиеся использования алгоритмов для иностранного вмешательства. Расследование сосредоточено на предполагаемом вмешательстве организованной преступной группы в автоматизированную систему обработки данных и незаконном извлечении информации.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

