Дмитриев назвал уроком для ЕС и Лондона пошлины Трампа за действия против X

Ранее сообщалось, что в офисах соцсети X в Париже прошли обыски по инициативе Парижской прокуратуры. Эти действия, проводимые отделом по борьбе с киберпреступностью совместно с CyberGEND и Европолом, являются частью расследования, начатого в январе 2025 года. Поводом послужили обвинения от французского депутата и высокопоставленного чиновника в адрес X, касающиеся использования алгоритмов для иностранного вмешательства. Расследование сосредоточено на предполагаемом вмешательстве организованной преступной группы в автоматизированную систему обработки данных и незаконном извлечении информации.