МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Только действующий паспорт и справка об отсутствии судимости требуются от латиноамериканских наемников для вступления в ВСУ, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик подразделения ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что лицам, заинтересованным в участии в боевых действиях на Украине в рядах его бригады, достаточно предоставить действующий паспорт и справку об отсутствии судимости.
При этом он отметил, что наемники из Эквадора, Боливии и Кубы должны самостоятельно получить шенгенскую визу, чтобы добраться до Украины.
Ранее РИА Новости выяснило, что группа боевиков из Аргентины готовится к отправке на Украину, а в феврале к СЛБ должны присоединиться больше 30 колумбийцев.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.