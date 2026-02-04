Посол Барбин сообщил, что Дания закупает вооружения и готовится к войне с РФ

Дания «в бешеном темпе» закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Российской Федерацией. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
— Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил. В бешеном темпе осуществляются закупки разных видов вооружений. Идеологическим обоснованием этих военных приготовлений является подготовка к войне с Россией, — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, Дания исходит из того, что после окончания украинского конфликта РФ якобы может напасть на европейские страны.
— Укрепляется оборонный потенциал в Арктике, в том числе и на Гренландии. Создается система противоракетной и противовоздушной обороны. Выделено финансирование на строительство новых фрегатов и других кораблей, — отметил Барбин в интервью агентству.
