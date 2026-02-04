Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Барбин сообщил, что Дания закупает вооружения и готовится к войне с РФ

Дания «в бешеном темпе» закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Российской Федерацией. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Дания «в бешеном темпе» закупает вооружения и наращивает численность вооруженных сил, обосновывая это подготовкой к якобы войне с Российской Федерацией. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

— Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил. В бешеном темпе осуществляются закупки разных видов вооружений. Идеологическим обоснованием этих военных приготовлений является подготовка к войне с Россией, — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Дания исходит из того, что после окончания украинского конфликта РФ якобы может напасть на европейские страны.

— Укрепляется оборонный потенциал в Арктике, в том числе и на Гренландии. Создается система противоракетной и противовоздушной обороны. Выделено финансирование на строительство новых фрегатов и других кораблей, — отметил Барбин в интервью агентству.

Генеральный штаб Польши продемонстрировал новую военную доктрину страны, согласно которой армия будет готовится к ударам по территории России издалека. Об этом 2 февраля написало издание Polityka.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше