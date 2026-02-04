Дания ведет активную подготовку к войне с Россией, заявил посол

По его словам, осуществляется форсированная милитаризация страны: увеличивается численность вооружённых сил, ведутся масштабные закупки различных видов вооружений. Идеологическим фундаментом для таких приготовлений, как отметил дипломат, служит тезис о том, что после завершения конфликта на Украине Россия якобы может перейти к нападению на европейские государства.