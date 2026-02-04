Илон Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой

«Это политическая атака», — написал предприниматель в X.
Поводом для следственных действий стали заявления французского парламентария и высокопоставленного чиновника. Они обвинили платформу в возможном использовании алгоритмов для целей иностранного вмешательства. Обыски проводились совместно отделом по борьбе с киберпреступностью, подразделением CyberGEND и Европолом.
В июле дело было передано в Главное управление Национальной жандармерии. Расследование сосредоточено на подозрениях в вмешательстве организованной преступной группы в работу автоматизированной системы. В настоящее время юридические процедуры продолжаются.
Напомним, что французские органы полиции направили повестки владельцу соцсети X Илону Маску и бывшему гендиректору платформы Линде Яккарино. Их пригласили для дачи показаний на фоне расследования и обысков в офисах компании во Франции. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал государственное устройство Франции, которая, по его мнению, применяет уголовное преследование к социальным сетям за предоставление пользователям свободы.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.