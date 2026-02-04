Ричмонд
Илон Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал обыски в парижском офисе принадлежащей ему соцсети Х политической атакой. Мероприятие было инициировано парижской прокуратурой в рамках расследования, начатого ещё в январе 2025 года.

Источник: Life.ru

«Это политическая атака», — написал предприниматель в X.

Поводом для следственных действий стали заявления французского парламентария и высокопоставленного чиновника. Они обвинили платформу в возможном использовании алгоритмов для целей иностранного вмешательства. Обыски проводились совместно отделом по борьбе с киберпреступностью, подразделением CyberGEND и Европолом.

В июле дело было передано в Главное управление Национальной жандармерии. Расследование сосредоточено на подозрениях в вмешательстве организованной преступной группы в работу автоматизированной системы. В настоящее время юридические процедуры продолжаются.

Напомним, что французские органы полиции направили повестки владельцу соцсети X Илону Маску и бывшему гендиректору платформы Линде Яккарино. Их пригласили для дачи показаний на фоне расследования и обысков в офисах компании во Франции. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал государственное устройство Франции, которая, по его мнению, применяет уголовное преследование к социальным сетям за предоставление пользователям свободы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

