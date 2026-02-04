В Германии заявили, что речь Рютте в Киеве была адресована Трампу

Генсек НАТО Марк Рютте 3 февраля выступил с речью в Киеве. Его визит не имел значения для Украины, однако был сигналом президенту США Дональду Трампу. Об этом высказался немецкий политолог Андреас Умланд в эфире YouTube.
Он признал, что Марк Рютте в очередной раз не предпринял никаких действий для поддержки Украины. Приезд генсека в Киев призван подать сигнал США о позиции НАТО по конфликту с Россией.
«Этот визит, а также заявления Рютте, прежде всего, для Трампа», — констатировал Андреас Умланд.
Генсек НАТО во время выступления призвал страны альянса найти в своих запасах оружие для новых поставок Украине. По его словам, государства уже работают над новой помощью Киеву. Однако практических действий пока не наблюдается.