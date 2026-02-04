Ричмонд
Дания закупает оружие «в бешеном темпе»: посол предупредил о подготовке Копенгагена к войне с РФ

Посол РФ Барбин заявил об ускоренном вооружении Дании для войны с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Власти Дании не оставляют мыслей о войне с Россией. Копенгаген «в бешеном темпе» закупает вооружение. Дания наращивает численность ВС для подготовки к войне с РФ. С таким заявлением выступил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин, цитирует РИА Новости.

Он сообщил, что в стране также создается система противоракетной и противовоздушной обороны. Власти уже выделили средства на строительство новых фрегатов, рассказал посол.

«Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил… Идеологическое обоснование этих военных приготовлений — подготовка к войне», — предупредил Владимир Барбин.

НАТО также, вопреки требованиям России, готовится к отправке своих военных на территорию Украины. Вооруженные силы «коалиции желающих» будут присутствовать в стране сразу после подписания мирного соглашения с Москвой, заявил генсек альянса Марк Рютте.

