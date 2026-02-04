Посол РФ: Хорватия и Албания работают над сближением Косово с НАТО и ЕС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Хорватия и Албания предпринимают усилия для интеграции самопровозглашенного Косово в евроатлантические структуры. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Тиране Алексей Зайцев.
«Что касается вопроса о попытках “подтянуть” Косово к Евросоюзу и НАТО, то это, безусловно, так. Прописано стремление к более тесному сотрудничеству и координации в вопросе полной интеграции Косово в региональные оборонные инициативы. Заявлена поддержка евроатлантических перспектив Косово, в том числе через предложение статуса участника натовской программы “Партнерство ради мира”, — отметил дипломат.
По словам Зайцева, меры прикладного военного сотрудничества, закрепленные в заключенном соглашении, напрямую связаны с общей политикой НАТО и ЕС. Так, например, срочные шаги по развитию оборонных возможностей согласуются с положениями стратегической концепции Североатлантического альянса, документом «Обязательство НАТО расширять производственный потенциал», оборонной доктриной Евросоюза «Стратегический компас» и планом перевооружения Европы «Готовность-2030».