Марочко: Киев растягивает резервы у Глухова после потери Белой Березы

«Касаемо сумского направления, то после того, как украинское командование перебросило резервы в Глухов, они начали растягивать их вдоль линии боевого соприкосновения. Это Студенок, Кучеровка, Суходол, Бачаевск — в эти районы отмечены поступления свежих сил со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал он.