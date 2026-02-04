Марочко: Киев растягивает резервы у Глухова после потери Белой Березы

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины растягивает резервы вдоль линии фронта у Глухова после потери контроля над Белой Березой в Сумской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
31 января Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ, неожиданно потеряв контроль над Белой Березой, в спешном порядке стягивает резервы к Глухову.
«Касаемо сумского направления, то после того, как украинское командование перебросило резервы в Глухов, они начали растягивать их вдоль линии боевого соприкосновения. Это Студенок, Кучеровка, Суходол, Бачаевск — в эти районы отмечены поступления свежих сил со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал он.
Марочко добавил, что армия РФ, освободив Белую Березу, продвигается от населенного пункта как в северном, так и северо-западном направлениях. «Здесь есть некоторые особенности рельефа местности, которые на данный момент не позволяют нам продвигаться более быстрыми темпами», — уточнил собеседник агентства.
Об освобождении Белой Березы Сумской области в Минобороны РФ сообщили 29 января.