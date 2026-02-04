Ричмонд
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи из-за отсутствия улыбок

Трамп назвал журналистку CNN «худшим репортёром» и отметил, что за 10 лет ни разу не видел, как она улыбается.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подверг критике журналистку телеканала CNN Кейтлан Коллинз, обвинил её во лжи и объяснил это тем, что ни разу не видел, как она улыбается.

Так он отреагировал на её вопрос о потерпевших по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

«Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы вы улыбались. Я знаю вас уже 10 лет, и ни разу не видел улыбки на вашем лице. Знаете, почему вы не улыбаетесь? Потому что вы не говорите правду», — сказал глава государства на брифинге в Белом доме.

Американский лидер также назвал женщину «худшим репортёром». По словам Трампа, её работа приводит к тому, что CNN якобы имеет низкие рейтинги.

Напомним, в начале декабря Трамп назвал Кейтлан Коллинз «глупой» после того, как она упомянула в своей программе о том, что строительство бального зала в Белом доме обойдется дороже, чем было заявлено год назад. Президент объяснил увеличение сметы расширением площади помещения вдвое, а также качеством отделки и интерьеров.

В ноябре американский лидер назвал «свинкой» журналистку агентства Bloomberg, задавшую вопрос об Эпштейне.

