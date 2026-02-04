Вице-спикер ГД Бабаков: Франция мстит Африке за независимость и партнерство с РФ

Он отметил, что Франция стремительно теряет влияние в странах, где долгие годы считалась метрополией, среди них Мали, Буркина-Фасо, ЦАР, Нигер, Мадагаскар. Депутат также привел в пример принятый в октябре 2025 года Алжиром закон, признавший французский колониализм государственным преступлением. По словам вице-спикера ГД, этот закон стал «важным правовым прецедентом», формирующим новую основу для постколониальной юриспруденции.