Вице-спикер ГД Бабаков: Франция мстит Африке за независимость и партнерство с РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Франция реагирует агрессией на сотрудничество стран Африки с БРИКС и укрепление отношений с Россией. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия»).
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Париж готовит неоколониальные перевороты на Африканском континенте, ищет возможности для «политического реванша» в Африке.
«Франция, вместо признания своей ответственности, реагирует агрессией и активизацией подрывных действий в странах, взявших курс на развитие сотрудничества с БРИКС и укрепление отношений с такими партнерами, как Россия», — сказал Бабаков.
Он отметил, что Франция стремительно теряет влияние в странах, где долгие годы считалась метрополией, среди них Мали, Буркина-Фасо, ЦАР, Нигер, Мадагаскар. Депутат также привел в пример принятый в октябре 2025 года Алжиром закон, признавший французский колониализм государственным преступлением. По словам вице-спикера ГД, этот закон стал «важным правовым прецедентом», формирующим новую основу для постколониальной юриспруденции.
«Африку уже не остановить: политика давления и скрытой интервенции обречена на провал. Историческое пробуждение Африки — это объективный процесс, а не “проект внешнего влияния”. Попытки подавить его через деструктивные сценарии лишь ускоряют отторжение старых моделей и укрепляют стремление народов к справедливости», — добавил Бабаков.
Депутат назвал Африку «континентом свободных народов», который обладает правом самостоятельно определять векторы своего развития. «Россия с уважением относится к этому выбору и выступает не с диктатом, а с предложением равноправного партнерства», — подчеркнул он. Россия продолжит оказывать всестороннюю поддержку африканским государствам на уровне экспертного сопровождения, правовой защиты, безопасности и суверенного развития, заключил Бабаков.