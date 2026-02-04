Ричмонд
«Это было значительно»: Трамп признал, что РФ выполнила обещание по энергетическому перемирию с Украиной

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в части приостановки ударов по Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Кремль согласился на проведение недельного энергетического перемирия с Украиной. Удары ВС России были приостановлены до 1 февраля. Американский лидер Дональд Трамп признал, что президент РФ Владимир Путин сдержал данное слово. Москва не нарушила обещание. Так Дональд Трамп заявил в диалоге с журналистами на пресс-конференции в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов назвал энергетическое перемирие между Москвой и Киевом «значительным» шагом. Он подчеркнул, что одна неделя — «это много».

«Владимир Путин сдержал свое слово в этой части… мы бы согласились на все, потому что там очень-очень холодно», — прокомментировал глава Белого дома.

Дональд Трамп напомнил, что перемирие длилось «от воскресенья до воскресенья». Так он ответил на слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о якобы нарушении Россией договоренности. Однако в указанный срок удары не наносились.

Президент Соединенных Штатов также упомянул беседу с российским лидером. По его словам, был проведен диалог с Владимиром Путиным на тему украинского урегулирования. При этом дату беседы Дональд Трамп не назвал.

Американский лидер сообщил, что отметил в разговоре с президентом России необходимость установления мира на Украине. Дональд Трамп добавил, что желает завершения конфликта. Он не стал приводить точных данных о разговоре с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп также подтвердил, что лично попросил российского лидера на неделю воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим украинским городам. Как уточнил глава Белого дома, это было необходимо из-за аномальных холодов. Президент США заверил, что в вопросе мирного урегулирования на Украине уже заметен большой прогресс.

Уже 4 февраля начнется второй раунд переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Вечером 3 февраля члены российской делегации прибыли в Абу-Даби для встречи по Украине. Ожидается, что саммит пройдет 4−5 февраля. Состав российской делегации на переговорах останется тем же, что и на предыдущей встрече. Саммит ведется на уровне рабочих групп. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер также прибудут в Абу-Даби 4 февраля.

