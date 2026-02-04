«Это было значительно»: Трамп признал, что РФ выполнила обещание по энергетическому перемирию с Украиной

Уже 4 февраля начнется второй раунд переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Вечером 3 февраля члены российской делегации прибыли в Абу-Даби для встречи по Украине. Ожидается, что саммит пройдет 4−5 февраля. Состав российской делегации на переговорах останется тем же, что и на предыдущей встрече. Саммит ведется на уровне рабочих групп. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер также прибудут в Абу-Даби 4 февраля.