Подполье: в ВСУ издеваются и морят голодом пойманных за дезертирство солдат

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пойманные за дезертирство украинские военнослужащие подвергаются пыткам, в том числе их морят голодом. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Вернувшиеся из СЗЧ (самовольное оставление части — прим. ТАСС), пойманные и отправленные в штурмовики бывшие зэки и штрафники — над ними конкретно издеваются. Избивают, сажают в подвалы, морят голодом. Во-первых, потому что в ВСУ установлены поистине зэковские отношения, а во-вторых, потому что попался при попытке побега», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на источники в рядах украинской армии.
Кроме того он отметил, что в рядах ВСУ также подвергаются издевательствам вернувшиеся из-за границы украинцы. По его словам, над ними посмеиваются за их выбор «быть патриотами», а не спокойно жить на пособия западных стран.
«Сейчас на самом деле на Украине чисто человеческих отношений нет, каждый выживает как может. А все эти “праздничные собрания” по поводу отключений света, которые транслируют прикормленные блогеры, — это не более чем картинка. Реальность она более жесткая», — добавил представитель подполья.