Итальянский политик оценил вероятность урегулирования конфликта на Украине

Политик Тоскано: мир на Украине возможен, если ЕС перестанет ему вредить.

Источник: © РИА Новости

РИМ, 4 фев — РИА Новости. Прочное и долгосрочное урегулирование конфликта на Украине возможно, если Евросоюз перестанет вредить мирному процессу, ЕС как надстройка утратил основания для существования, заявил РИА Новости президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная народная демократия» Франческо Тоскано.

«Идея прочного и длительного мира на Украине может возникнуть только тогда, когда Европейский союз будет поставлен в условия, при которых он не сможет наносить вред», — сказал Тоскано на полях конгресса «Демократии» в Риме.

По его мнению, в структурах ЕС действует «вышедшая из-под контроля сила», которая «живет за счет подстрекательной риторики, прикрытой псевдоюридическими формулировками».

Политик назвал Евросоюз «опасной надстройкой», которая, по его словам, «утратила основания для существования в меняющемся мире».

«Это старая, закостеневшая структура. Необходимо вернуться к ведущей роли отдельных государств, которые должны вновь взять в свои руки внутренние рычаги принятия решений и больше ничего не делегировать», — заявил глава оппозиционной политической силы.

Говоря о руководстве ЕС, политик назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и её коллег «фигурами без значительного политического веса», которые, по его мнению, «рискуют нанести серьезный ущерб».

Отвечая на вопрос о позициях Киева на мирных переговорах, Тоскано выразил мнение, что у украинской стороны «и ранее не было реальных карт на руках».

«Киев является результатом недобросовестной политики Запада, который уже давно использует различные рычаги для изменения власти в странах, граничащих с Россией, стремясь нанести стратегическое поражение. Этот период завершился: сейчас не время для “цветных революций” и разжигания конфликтов, которые служат сохранению власти в руках узкого круга людей на Западе», — добавил он.

