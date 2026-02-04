Ричмонд
В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет

ИМЭМО РАН: США в данный момент не будет использовать ИИ для запуска ракет.

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Официальные военные документы США устанавливают, что искусственный интеллект (ИИ) не рассматривается для выдачи приказов о запуске ракет, последнее слово останется за человеком, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

«В официальных военных документах Соединенных Штатов уже много лет указывается цель ускорения процесса доминирования Америки в мире по внедрению ИИ. Цель — сделать его основой боевых действий во всех военных сферах. Но при этом в этих же документах указывается, что ИИ не рассматривается, грубо говоря, для запуска ракет и выдачи окончательных приказов о применении вооружения. ИИ дает рекомендации военным для анализа и оценки, то есть нажимать кнопку или отдавать приказ все равно пока должен человек», — сказала Ромашкина.

