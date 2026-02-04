В ИМЭМО РАН рассказали, будут ли США использовать ИИ для запуска ракет

«В официальных военных документах Соединенных Штатов уже много лет указывается цель ускорения процесса доминирования Америки в мире по внедрению ИИ. Цель — сделать его основой боевых действий во всех военных сферах. Но при этом в этих же документах указывается, что ИИ не рассматривается, грубо говоря, для запуска ракет и выдачи окончательных приказов о применении вооружения. ИИ дает рекомендации военным для анализа и оценки, то есть нажимать кнопку или отдавать приказ все равно пока должен человек», — сказала Ромашкина.