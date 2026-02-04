Трамп заявил, что упомянут в досье Эпштейна лишь в контексте сговора о выборах

Американский лидер 2 февраля выразил уверенность в том, что его победе на выборах в прошлом пытался помешать Эпштейн. Трамп ранее не исключил, что в связи с этим подаст иск к наследникам Эпштейна, а также к американскому публицисту Вулффу. Трамп одержал победу на выборах президента США в 2016 году. На выборах главы государства в 2020-м он проиграл Джо Байдену. Трамп победил на выборах 2024 года в США и вступил в должность руководителя вашингтонской администрации 20 января 2025 года.