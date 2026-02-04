Трамп заявил, что упомянут в досье Эпштейна лишь в контексте сговора о выборах

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что упоминается в опубликованных материалах, касающихся дела Джеффри Эпштейна, лишь в контексте попыток финансиста помешать его победе на выборах. Об этом американский лидер заявил 3 февраля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Что касается Эпштейна, он и журналист по имени [Майкл] Вулфф вступили в сговор против меня, добиваясь изо всех сил того, чтобы я проиграл на выборах. Это единственное, что упоминалось относительно меня», — отметил Трамп, имея в виду содержание опубликованных Минюстом США материалов, касающихся дела Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних.
«О демократах есть действительно плохие вещи. А обо мне то, что Вулфф и Эпштейн вступили в сговор против меня», — добавил Трамп. «Они вступили в сговор, чтобы я проиграл на выборах или для чего-то еще хуже», — отметил он.
Американский лидер 2 февраля выразил уверенность в том, что его победе на выборах в прошлом пытался помешать Эпштейн. Трамп ранее не исключил, что в связи с этим подаст иск к наследникам Эпштейна, а также к американскому публицисту Вулффу. Трамп одержал победу на выборах президента США в 2016 году. На выборах главы государства в 2020-м он проиграл Джо Байдену. Трамп победил на выборах 2024 года в США и вступил в должность руководителя вашингтонской администрации 20 января 2025 года.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.
Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон, Трамп и брат британского короля Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.