Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным по Украине

Ранее Трамп также прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта, отметив, что согласие Москвы воздержаться от ударов по Киеву в течение недели стало важным шагом. По его словам, эта пауза длилась с воскресенья по воскресенье, что, по мнению американского президента, является значительным сроком, особенно в условиях холодной погоды в регионе.