Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Общаясь с журналистами в Белом доме, республиканец не стал раскрывать конкретные детали и дату беседы, но подчеркнул, что хочет, чтобы Россия завершила конфликт на Украине.

Источник: Life.ru

«Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил войну (конфликт на Украине. — Прим. Life.ru)», — заявил американский лидер в Белом доме.

Ранее Трамп также прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта, отметив, что согласие Москвы воздержаться от ударов по Киеву в течение недели стало важным шагом. По его словам, эта пауза длилась с воскресенья по воскресенье, что, по мнению американского президента, является значительным сроком, особенно в условиях холодной погоды в регионе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

