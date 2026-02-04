Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным по Украине

«Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил войну (конфликт на Украине. — Прим. Life.ru)», — заявил американский лидер в Белом доме.
Ранее Трамп также прокомментировал ситуацию вокруг украинского конфликта, отметив, что согласие Москвы воздержаться от ударов по Киеву в течение недели стало важным шагом. По его словам, эта пауза длилась с воскресенья по воскресенье, что, по мнению американского президента, является значительным сроком, особенно в условиях холодной погоды в регионе.
