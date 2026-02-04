Эксперт Сун: КНР способна вместе с РФ укрепить безопасность и поддерживает ДСНВ

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китай поддерживает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и способен вместе с Россией укрепить международные механизмы обеспечения глобальной безопасности. Об этом заявил авторитетный китайский эксперт по военной стратегии и геополитике Сун Чжунпин.
«Как постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай и Россия могут координировать свои позиции на площадке всемирной организации, защищать системы контроля над вооружениями, основанные на международном праве и многосторонних механизмах, способствовать формированию взаимопонимания в мировом сообществе, предотвращая размывание или игнорирование глобальной архитектуры стратегической стабильности», — приводит мнение аналитика газета Global Times.
Как уточнил Сун Чжунпин, Пекин и Москва способны «совместно подчеркнуть жизненную важность механизмов стратегической стабильности для глобального мира и безопасности». Он напомнил, что Китай никогда не применит ядерное оружие первым и не будет его использовать для угроз или запугивания.
«Требование Вашингтона о немедленном вступлении Китая в переговоры по разоружению игнорирует стратегические реалии и подрывает глобальную стратегическую стабильность», — добавил эксперт.
Сун Цжунпин отметил, что Китай, не являясь участником ДСНВ, «последовательно поддерживает его продолжение и обновление, рассматривая договор как ключевой механизм укрепления глобальной безопасности и предотвращения просчетов со стороны крупных держав».
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году, он истекает 5 февраля. Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Москва после указанной даты готова еще год придерживаться предусмотренных договором количественных ограничений. Как уточнил российский лидер, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.