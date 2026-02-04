Эксперт Сун: КНР способна вместе с РФ укрепить безопасность и поддерживает ДСНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году, он истекает 5 февраля. Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Москва после указанной даты готова еще год придерживаться предусмотренных договором количественных ограничений. Как уточнил российский лидер, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.