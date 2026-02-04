Госдеп: США намерены помешать сотрудничеству между Россией и Алжиром

«Всякий раз, когда наши партнеры сотрудничают с нашими стратегическими противниками, мы пытаемся отговорить их от этого. Будь то Китай или Россия, нам нужно активно противостоять этому», — сказал политик, отвечая на вопрос о взаимодействии Алжира и России в сфере безопасности.