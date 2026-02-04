Ричмонд
Госдеп: США намерены помешать сотрудничеству между Россией и Алжиром

Палладино заявил, что США будут пытаются отговорить Алжир от контактов с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США стремится оказать давление на власти Алжира, чтобы предотвратить их сотрудничество с Россией. Об этом сообщил руководитель бюро Госдепартамента по делам Ближнего Востока Роберт Палладино.

«Всякий раз, когда наши партнеры сотрудничают с нашими стратегическими противниками, мы пытаемся отговорить их от этого. Будь то Китай или Россия, нам нужно активно противостоять этому», — сказал политик, отвечая на вопрос о взаимодействии Алжира и России в сфере безопасности.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США Палладино подчеркнул, что Америка продолжит искать способы защиты своих интересов и суверенитета, активно противодействуя таким сотрудничествам.

Ранее KP.RU писал, что в Алжире прошло 12-е заседание российско-алжирской комиссии. На нем обсуждались вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и фармацевтике. Диалог показал свою эффективность как важный механизм взаимодействия.

