Хабаровский край отправляет старейший фольклорный коллектив «Гива» на ВЭФ

Фольклорный коллектив «Гива» (в переводе с ульчского — «Рассвет») из села Булава Ульчского района Хабаровского края, выступит на Восточном экономическом форуме. О подготовке к поездке стало известно на встрече с жителями Богородского, где с предложением выступила руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Ульчского района Марина Одзял. Инициативу поддержал губернатор Хабаровского края.
Ансамбль «Гива» — старейший фольклорный коллектив на Дальнем Востоке. В марте 2026 года он отметит 70‑летний юбилей. Его основал учитель Пётр Дечули: он стал автором первых вокальных произведений и хореографических спектаклей ансамбля.
Важный этап в истории коллектива пришёлся на 1957 год, когда песня «Вэнсэри» в исполнении солистов «Гивы» была записана на виниловую пластинку фирмы «Мелодия» в Хабаровске и Москве. Сегодня это исполнение по‑прежнему считают лучшим образцом вокального искусства ульчей.
Уже 27 лет коллективом руководит Галина Веткан. За эти годы «Гива» завоевал международную известность, прославив Хабаровский край. Сейчас в репертуаре ансамбля — более 30 танцев и 300 вокальных произведений.
На встрече Марина Одзял обратилась с просьбой: «Сделайте им подарок — пригласите их на ВЭФ — пусть они представят нашу культуру на этом мероприятии!».
Губернатор Хабаровского края поддержал инициативу. Он отметил: «Я поддержал предложение, и теперь коллектив готовится к поездке на международный форум. Для них это целое событие! И я очень рад, что помог исполнить мечту этого замечательного ансамбля».
Выступление на ВЭФ станет важной вехой в истории коллектива и даст возможность широкой аудитории познакомиться с самобытной культурой ульчей.