Ирландский журналист высмеял Каллас за слова о якобы военных нападениях России

Журналист Чей Боуз шутливо прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, посвящённое теме военных вторжений России. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Сенсация. Нацистского вторжения в Советский Союз не было. Эстонский гений и магистр истории подтвердила это», — написал он.

Напомним, 2 февраля Кая Каллас вновь заявила, что за последние 100 лет на Россию никто не нападал. Во время конференции по безопасности в Осло она обвинила Москву в множестве актов агрессии. Она потребовала от России согласия на международные ограничения своего военного бюджета, армии и ядерного арсенала. По мнению главы дипломатии ЕС, без таких гарантий нельзя быть уверенным в том, что сопротивление не продолжится.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

