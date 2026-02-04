Ирландский журналист высмеял Каллас за слова о якобы военных нападениях России

Напомним, 2 февраля Кая Каллас вновь заявила, что за последние 100 лет на Россию никто не нападал. Во время конференции по безопасности в Осло она обвинила Москву в множестве актов агрессии. Она потребовала от России согласия на международные ограничения своего военного бюджета, армии и ядерного арсенала. По мнению главы дипломатии ЕС, без таких гарантий нельзя быть уверенным в том, что сопротивление не продолжится.