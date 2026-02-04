Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист назвал крупнейших покупателей российской нефти

РИА Новости: КНР, Турция и Индия будут основными покупателями нефти из РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.

Он отметил, что рынки останутся прежними, если не произойдет резкого снятия санкционных барьеров. Скорее всего, его не будет, поэтому покупатели останутся традиционными.

«Собственно, основной рынок у нас сейчас — это Китай, ну и в несколько меньшей степени Индия и Турция. То есть, по всей видимости, вот эта “большая тройка” — основные рынки сбыта российской нефти — они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году», — сказал Головнин.