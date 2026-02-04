Экономист назвал крупнейших покупателей российской нефти

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Китай, Индия и Турция останутся основными покупателями российской нефти в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
Он отметил, что рынки останутся прежними, если не произойдет резкого снятия санкционных барьеров. Скорее всего, его не будет, поэтому покупатели останутся традиционными.
«Собственно, основной рынок у нас сейчас — это Китай, ну и в несколько меньшей степени Индия и Турция. То есть, по всей видимости, вот эта “большая тройка” — основные рынки сбыта российской нефти — они, в общем-то, скорее всего, останутся неизменными в текущем году», — сказал Головнин.