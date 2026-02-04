Ричмонд
В ДНР рассказали о значении освобождения Красного Лимана

Кимаковский: освобождение Красного Лимана позволит наступать на Славянск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Освобождение Красного Лимана даст возможность группировке войск «Запад» наступать на Славянск и Святогорск, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Освобождение Красного Лимана позволит группировке войск “Запад” выйти на оперативный простор и при необходимости вести активные наступательные действия в двух оперативно-тактических направлениях на Святогорск и на Славянск через Крысино, Маяки и Райгородок», — сказал собеседник агентства.

В конце января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что группировка «Запад» ведет уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки.

