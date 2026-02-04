Командир Хищник: бойцы РФ поразили позицию ВСУ с помощью робота-гранатомета

МАРИУПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Морпехи «Центра» уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер» в ДНР, рассказал ТАСС командир роты разведывательно-ударных беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты группировки «Центр» с позывным Хищник.
«Штурмовые группы пытались пройти по лесополосам, но уперлись в опорный пункт противника. Попросили огневой поддержки. Было принято решение использовать НРТК с турелью АГС (автоматический гранатомет станковый — прим. ТАСС). На дистанции в полтора километра от противника вышли и открыли огонь. Живая сила противника была подавлена», — сказал военнослужащий.
Командир добавил, что расчет робототехнического комплекса успешно уничтожил живую силу противника и открыл путь российским штурмовикам. «В опорном пункте противника находились, ориентировочно, 15 человек живой силы. Благодаря слаженным действиям расчета, живая сила противника была уничтожена, опорный пункт противника был успешно взят нашими штурмовиками», — отметил он.
Про комплекс «Курьер».
Робототехнический комплекс «Курьер» оснащен системой сброса для проведения минного заграждения, многофункциональным боевым модулем увеличенной емкости боеприпасов с возможностью установки гранатомета АГС-17, пулеметов НСВТ или ПКТ, что обеспечивает ведение эффективного огня по противнику, манипулятором для эвакуации раненых, модулем в виде переднего катка для осуществления разминирования, генератором для дополнительного источника питания.
«Курьер» разработан, чтобы российские военные на фронте действовали на безопасном удалении от средств поражения противника, не подвергая себя опасности. Робототехнический комплекс может вывозить раненых с поля боя, вести бой, стрелять из нескольких типов оружия.