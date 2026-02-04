Ричмонд
Посол РФ Барбин: Дания закупает оружие и готовится к конфликту с Россией

Посол РФ в Копенгагене отметил, что Дания укрепляет свой военный потенциал в Арктическом регионе, в том числе в Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Дания в экстренном порядке приобретает вооружения и наращивает численность армии, идеологически обосновывая свои действия подготовкой к конфликту с Россией, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«Наращивается численность вооружённых сил. В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, речь идёт о долгосрочной программе по ускоренной милитаризации королевства. Барбин отметил, что Дания укрепляет свой военный потенциал в Арктическом регионе, в том числе и в Гренландии.

Посол уточнил, что королевство занимается созданием системы противоракетной и противовоздушной обороны. Кроме того, Копенгаген выделил средства на постройку фрегатов и других кораблей.

Барбин добавил, что датские власти пытаются объяснить свои шаги ситуацией, которую они ожидают после завершения украинского конфликта.

Напомним, 24 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген попросил НАТО уделить приоритетное внимание Арктическому региону. Она подчеркнула, что королевство получило поддержку со стороны Североатлантического альянса в этом вопросе. Это высказывание Фредериксен прозвучало во время дебатов, касающихся будущего Гренландии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше