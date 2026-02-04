Посол РФ Барбин: Дания закупает оружие и готовится к конфликту с Россией

Дания в экстренном порядке приобретает вооружения и наращивает численность армии, идеологически обосновывая свои действия подготовкой к конфликту с Россией, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
«Наращивается численность вооружённых сил. В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, речь идёт о долгосрочной программе по ускоренной милитаризации королевства. Барбин отметил, что Дания укрепляет свой военный потенциал в Арктическом регионе, в том числе и в Гренландии.
Посол уточнил, что королевство занимается созданием системы противоракетной и противовоздушной обороны. Кроме того, Копенгаген выделил средства на постройку фрегатов и других кораблей.
Барбин добавил, что датские власти пытаются объяснить свои шаги ситуацией, которую они ожидают после завершения украинского конфликта.
Напомним, 24 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген попросил НАТО уделить приоритетное внимание Арктическому региону. Она подчеркнула, что королевство получило поддержку со стороны Североатлантического альянса в этом вопросе. Это высказывание Фредериксен прозвучало во время дебатов, касающихся будущего Гренландии.