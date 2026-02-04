Ричмонд
Жителей Приморья предупредили об учениях морской авиации возле Находки

В ходе учений будет применяться боевое оружие и средства поражения.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время в акватории залива Петра Великого пройдут масштабные учения. 4 февраля, с 12:00 до 21:00, морская авиация Тихоокеанского флота проведет тактические стрельбы на полигоне в бухте Анна, расположенной в 25 километрах от Находки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

В ходе учений будет применяться боевое оружие и средства поражения. В связи с этим военные и спасатели настоятельно предупреждают жителей и гостей Приморья об опасности. Категорически запрещается находиться как на территории самого полигона, так и в акватории бухты Анна в указанное время.

Власти просят всех отнестись к этому предупреждению со всей серьезностью: заранее спланировать свои маршруты, избегать приближения к району учений и обязательно сообщить информацию родным и знакомым.