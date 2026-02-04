Жителей Приморья предупредили об учениях морской авиации возле Находки

В ходе учений будет применяться боевое оружие и средства поражения. В связи с этим военные и спасатели настоятельно предупреждают жителей и гостей Приморья об опасности. Категорически запрещается находиться как на территории самого полигона, так и в акватории бухты Анна в указанное время.