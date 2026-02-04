Задержанные за дезертирство военнослужащие Вооружённых сил Украины подвергаются жестокому обращению, включая избиения и содержание в подвалах без пищи. Об этом заявил представитель пророссийского подполья, ссылаясь на свои источники в рядах украинской армии, в беседе с корреспондентами ТАСС.
По его словам, подобные пытки применяются как к пойманным дезертирам, так и к бывшим заключённым и штрафникам, направленным в штурмовые подразделения. Он объяснил это установившимися в ВСУ, по его выражению, «зэковскими» порядками, а также наказанием за попытку побега.
Кроме того, собеседник агентства утверждал, что насмешкам и издевательствам подвергаются и те украинцы, которые добровольно вернулись в страну из-за границы для прохождения службы. Над ними, по его информации, посмеиваются за выбор в сторону «патриотизма» вместо спокойной жизни на социальные пособия западных государств.
Представитель подполья также добавил, что на Украине, по его мнению, отсутствуют нормальные человеческие отношения, и каждый выживает как может. Публикуемые же в социальных сетях «праздничные собрания» по поводу бытовых трудностей, организуемые лояльными блогерами, он назвал лишь постановочной картинкой, скрывающей более суровую реальность.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа.
