Гаубица Д-30 уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения группировки войск «Север» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, наблюдательный пункт был обнаружен в оборудованном пункте у развилки дороги. Его координаты были оперативно переданы пункту управления.
«Получив целеуказание, гвардейцы-артиллеристы оперативно развернули и навели 122-мм буксируемую гаубицу Д-30. Кадры объективного контроля с разведывательного БПЛА в режиме реального времени подтвердили прямое попадание и полное поражение цели — наблюдательный пункт противника был уничтожен», — говорится в сообщении.
