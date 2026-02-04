Российские военные уничтожили колонну техники Вооруженных сил Украины в Курской области менее чем за полчаса. Подробности боя газете «Красная звезда» рассказал военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов.
По его словам, события произошли ранним утром 12 августа 2024 года после вторжения ВСУ в российское приграничье. В тот момент Ефанов выполнял задачи оператора разведывательного беспилотника и направлялся в село Сафоновка Курской области в поисках выгодных позиций. По радиосвязи ему сообщили об обнаружении колонны украинской техники.
Военнослужащий оперативно прибыл в населенный пункт, однако точного понимания маршрута движения противника не было. Получив разрешение командира роты, он развернул оборудование и поднял в воздух квадрокоптер для разведки местности.
С воздуха была обнаружена колонна бронетехники, двигавшаяся по полям. Разведка зафиксировала боевые бронированные машины пехоты Stryker и MaxPro американского производства, канадские бронемашины Rochelle, а также украинские «Козаки». Информация о передвижении противника была немедленно передана подразделениям на земле.
По оценке Ефанова, украинская сторона рассчитывала на быстрый прорыв вглубь территории, предположительно в направлении Курской АЭС, и не ожидала организованного сопротивления. Однако российская пехота уже была приведена в готовность.
Когда колонна вошла в зону поражения, на огневой рубеж из укрытий вышли два российских БТР-82. Они открыли огонь по целям из 30-миллиметровых скорострельных пушек. В результате были уничтожены восемь единиц бронированной техники вместе с личным составом ВСУ.
Четырем машинам удалось прорваться сквозь огонь, однако позднее они были уничтожены в засаде подразделением десантно-штурмового батальона.
По словам военнослужащего, вся колонна была фактически сожжена в течение не более 25 минут. За участие в этом бою экипажи БТР-82 были представлены к государственным наградам. Сам Максим Ефанов удостоен медали «За отвагу».
