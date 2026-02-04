Колонну ВСУ в Курской области бойцы ВС РФ сожгли за 25 минут

По его словам, события произошли ранним утром 12 августа 2024 года после вторжения ВСУ в российское приграничье. В тот момент Ефанов выполнял задачи оператора разведывательного беспилотника и направлялся в село Сафоновка Курской области в поисках выгодных позиций. По радиосвязи ему сообщили об обнаружении колонны украинской техники.