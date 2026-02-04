ВСУ потеряли от действий группировки «Восток» 22 пункта управления БПЛА

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 2 пункта боепитания, 3 станции спутниковой связи Starlink, 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 22 пункта управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.
