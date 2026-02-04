Ричмонд
ВСУ потеряли от действий группировки «Восток» 22 пункта управления БПЛА

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 22 пункта управления беспилотной авиацией, 31 беспилотник самолетного типа и 3 станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 2 пункта боепитания, 3 станции спутниковой связи Starlink, 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 22 пункта управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.

