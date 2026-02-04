Штурмовики «Центра» рассказали подробности освобождения Сухецкого

«Выдвинулись с юга, с шахты через поле. Зашли в населенный пункт Сухецкое, закрепились там на несколько дней, досмотрели несколько подвалов, после чего начали двигаться дальше на север, на северо-запад, досматривать подвалы, зачищать. Два подвала было с противником. Противник был уничтожен, зачищены все подвалы, досмотрен полностью населенный пункт, закрепились на нем. Двигались, как правило, по погоде, то есть либо это снег был, либо это был туман, потому что сейчас передвижение очень проблематичное, большое количество дронов, наблюдателей, агродроны, FPV-дроны. Поэтому наши парни двигались скрытно, перемещались от подвала к подвалу, от укрытия к укрытию», — рассказал замкомандира десантно-штурмовой бригады с позывным «Черный».