ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Наступление российских сил в Сумской области пытаются сдержать военные Вооруженных сил Украины из числа мобилизованных, а также бригады теробороны. Иностранных наемников Киев направил в «более жаркие» участки фронта, в частности, в Харьковскую область. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что командование ВСУ растягивает резервы вдоль линии фронта у Глухова после потери контроля над Белой Березой в Сумской области.
«По той информации, которая мне поступает именно с сумского направления, здесь нет большого количества иностранного контингента. В основном сюда перебрасывают батальоны территориальной обороны и мобилизованных лиц. Иностранные наемники задействованы на других, более жарких для вооруженных формирований Украины участках фронта. В частности, в Харьковской области», — сказал он.
Наступая и освобождая поселения в Сумской и Харьковской областях, военные РФ формируют буферную зону на границе. Это обезопасит жителей РФ от ударов украинских войск. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по расширению полосы безопасности по границе России и Украины.