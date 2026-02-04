Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО

ВС РФ находит большие цели в зоне СВО благодаря вниманию к мелким деталям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Внимание к едва заметным пролетам украинских дронов позволяет находить районы работы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир отделения БПЛА группировки войск «Центр» с позывным «Бычин».

«Бывает также еле заметно пролетел Mavic, моточки слегка видно. Если обратил внимание, проследил за ним — все. Где он сел, где его подобрали — это район работы БПЛА противника», — сказал «Бычин».

Как отметили в МО, российские бойцы в своей работе используют БПЛА «Скат-350М», предназначенный для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также точного наведения средств поражения подразделений группировки на военные объекты ВСУ.

«Подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Центр” круглосуточно ведут разведку, предавая координаты целей штурмовым, артиллерийским подразделениям, а так же авиации», — заключили в российском военном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше