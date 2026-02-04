Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Внимание к едва заметным пролетам украинских дронов позволяет находить районы работы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир отделения БПЛА группировки войск «Центр» с позывным «Бычин».
«Бывает также еле заметно пролетел Mavic, моточки слегка видно. Если обратил внимание, проследил за ним — все. Где он сел, где его подобрали — это район работы БПЛА противника», — сказал «Бычин».
Как отметили в МО, российские бойцы в своей работе используют БПЛА «Скат-350М», предназначенный для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также точного наведения средств поражения подразделений группировки на военные объекты ВСУ.
«Подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Центр” круглосуточно ведут разведку, предавая координаты целей штурмовым, артиллерийским подразделениям, а так же авиации», — заключили в российском военном ведомстве.