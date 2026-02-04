МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Авиаудары по объектам украинского ВПК делают Киев все более неспособным к продолжению конфликта, об этом заявил аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.
«Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также наступит политический и экономический коллапс из-за огромного давления», — сказал он.
По словам эксперта, мэр Киева Виталий Кличко не просто так неоднократно призывал жителей столицы покинуть город. Сложившиеся обстоятельства, с которыми украинское руководство не может справиться, пояснил Слебода, в конце концов приведет к провалу ВСУ и падению линии фронта.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4−5 февраля.