ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 10 пунктов управления БПЛА

ВС РФ также ликвидировали 33 блиндажа с военными.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки войск 33 блиндажа с военными и 10 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 6 антенн связи, 10 пунктов управления БПЛА, наземный робототехнический комплекс. Поражены 33 блиндажа и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 7 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

