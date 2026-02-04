Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли от действий группировки «Запад» 58 тяжелых квадрокоптеров

ВС РФ также уничтожили 43 пункта управления БПЛА противника.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 58 тяжелых боевых квадрокоптеров, 43 пункта управления беспилотной авиацией, 2 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ», — информировал Бигма.

Кроме того, по его данным, за сутки выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», 43 пункта управления БПЛА и 2 склада боеприпасов противника, а также 3 миномета и 7 наземных робототехнических комплексов противника. Кроме того, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

